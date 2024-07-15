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Сюжет:

Площадь пожара в Коктебеле выросла до 30 га

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Площадь возгорания сухостоя в поселке Коктебель в Крыму увеличилась до 30 га. Об этом 15 июля сообщили в МЧС России.

«Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 30 га. Авиацией уже сброшено 265 куб. м воды. Тушение осложняется жарой и порывистым ветром», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Там добавили, что с огнем борются 278 специалистов с 28 единицами техники, и наращивание сил продолжается.

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О пожаре в Крыму стало известно ранее в этот день. В МЧС России сообщили, что к тушению привлечен вертолет Ми-8. Позже огонь перекинулся на Карадагский заповедник, где загорелась трава и кустарники. На этой охраняемой территории есть виды растений и животных, занесенные в Красные книги РФ и Крыма.

Кроме того, в тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в окрестностях города третий день не прекращаются природные пожары, и теперь очаг появился на севере. Там загорелась сухая трава на приусадебных участках, площадь составила 3 га. Из опасной зоны эвакуировали людей.

Накануне, 14 июля, произошел природный пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском. «Известия» показали последствия этого возгорания на турбазе «Романтик»: там огонь повредил там более 50 построек, сгорели автомобили и растительность. 15 июля пожар локализовали на площади 62 га.

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