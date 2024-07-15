В Коктебеле загорелась сухая растительность на площади 20 га

В поселке Коктебель в Крыму на площади 20 га горит сухая растительность, для ее тушения используется вертолет Ми-8. Об этом 15 июля сообщили в МЧС РФ.

«В поселке городского типа Коктебель горит сухая растительность на 20 га. На месте работают более 100 специалистов, 23 единицы техники, также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и шесть единиц техники», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, сухостой на территории 5 га горит в Симферопольском районе в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Дружба». Его тушением занимаются 30 специалистов и 11 единиц техники. Из-за жары и ветра пламя быстро распространяется.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в окрестностях города третий день продолжаются природные пожары, и в этот раз возгорание возникло на севере. Загорелась сухая трава на приусадебных участках на площади 3 га. Люди из опасной зоны эвакуированы.

Накануне, 14 июля, произошел природный пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском. На турбазе «Романтик», которая сильно пострадала от огня, полностью сгорели автомобили и растительность. «Известия» показали последствия возгорания.

В МЧС России сообщили, что этот пожар продолжают тушить, задействованы самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что площадь возгорания превысила 22 га, и для борьбы с огнем нужна помощь добровольцев.