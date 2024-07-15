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Природный пожар площадью 3 га угрожает строениям в Севастополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Природный пожар произошел на севере Севастополя, люди из опасной зоны эвакуированы. Об этом 15 сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Уже третий день в Севастополе не стихают пожары. В районе улицы Энергетиков (северная сторона) горит сухая трава на приусадебных участках, рядом расположены частные дома», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что общая площадь пожара составила 3 га. Тушением заняты подразделения МЧС, лесхоза, Черноморского флота, Спасательной службы Севастополя, а также волонтеры.

«Из-за ветра есть угроза распространения огня на деревянные постройки. Люди из зоны пожара эвакуировались», — добавил Развожаев.

Позднее в ГУ МЧС по Севастополю сообщили, что спасатели локализовали пожар на площади 10 га, произошедший на хуторе Грушевом вблизи города. Ликвидация огня продолжается. Пострадавших нет.

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Ранее, 13 июля, пожар произошел в селе Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя на площади 4 га. Открытое горение ликвидировали в тот же день.

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