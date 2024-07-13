Трава и лес загорелись под Севастополем на площади 4 га
Пожар произошел в селе Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя. Об этом 13 июля сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
В районе улицы Гагарина загорелись трава, кустарники и лес, добавил он.
«Ранг пожара уже понижен до 1БИС. Общая площадь пожара — 2,5 гектара», — написал губернатор, призвав местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, спасательной службы города и местного лесного хозяйства.
«Уточненная площадь горения — 4 га. Распространение огня остановили. Угрозы жилым домам, хозпостройкам и гражданам нет», — сообщили в Telegram-канале МЧС Севастополя.
Спасатели также ликвидировали открытое горение.
Ранее, 11 июля, лесной пожар площадью 15 га произошел в районе Судака в Крыму. Для ликвидации возгорания в том числе была направлена аэромобильная группировка. По сообщениям МЧС от 12 июля, пожар был полностью потушен.