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Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении четырех БПЛА в регионе

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Фото: РИА Новости
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Ростовской области. Об этом 16 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку», — написал он в своем Telegram-канале.

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