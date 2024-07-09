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Губернатор Голубев сообщил о нескольких десятках сбитых над Ростовской областью БПЛА

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Несколько десятков беспилотников были уничтожены и подавлены в Ростовской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 9 июля заявил губернатор Василий Голубев.

«Около 2:00 в Ростовской области началась массированная атака БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. ― Ред.). Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона», ― написал он в Telegram-канале.

Как отметил Голубев, в результате атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. К месту происшествия выехал пожарный расчет, добавил губернатор.

«В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован», ― отметил чиновник.

Голубев подчеркнул, что отражение атаки украинских беспилотников продолжается, вся информация уточняется.

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Одним из главных средств противодействия атакам ракет и беспилотников эксперты называют превентивные удары

Также в ночь на 9 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе были уничтожены несколько беспилотников ВСУ. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

В эту же ночь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому району погиб один человек, двое получили ранения.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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