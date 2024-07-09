Губернатор Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки ВСУ на Белгород

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и Белгородскому району погиб один человек, двое получили ранения. Об этом в ночь на 9 июля заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. К большому горю, от полученных ран скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», ― написал глава Белгородской области в Telegram-канале.

Также Гладков заявил, что от атаки пострадали два мирных жителя. Одного мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки госпитализировали, в то время как второму пострадавшему медики оказали помощь на месте, в дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

«По предварительной информации, в городе Белгороде выбиты окна в трех частных домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов, осколками посечены два автомобиля. Также повреждены три хозсубъекта и два социальных объекта», ― написал Гладков.

Тем временем в Белгородском районе следствием отраженной воздушной атаки со стороны ВСУ стала пробитая кровля одного из частных домов в поселке Майский, а также посеченный осколками легковой авто.

«Все оперативные службы работают на местах. Информация уточняется», ― добавил губернатор.

Поздним вечером 8 июля Минобороны РФ сообщило, что около 23:10 в небе над Белгородской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ.

Незадолго до этого губернатор Гладков сообщил, что село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось артиллерийской атаке со стороны ВСУ. В районе были зафиксированы повреждения на линии электропередачи (ЛЭП), в связи с чем жители села Дроновка и часть жителей села Пороз остались временно без электричества.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека погибли и три мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на село Никольское Белгородской области.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.