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Губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Дроновка Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось артиллерийской атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 8 июля губернатор Вячеслав Гладков.

Как отметил глава региона, согласно предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. При этом одно из частных домовладений получило повреждения надворной постройки.

Кроме того, в районе отмечаются повреждения на линии электропередачи (ЛЭП), в связи с чем жители села Дроновка и часть жителей села Пороз остаются временно без электричества.

«Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», ― написал Гладков в Telegram-канале.

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Ранее в этот день Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ трижды обстреляли город Шебекино, ранены четыре человека ― все они госпитализированы в ЦРБ Шебекино и городскую больницу № 2 города Белгорода. Также в результате атаки были повреждены пять предприятий.

Также 8 июля ВСУ обстреляли село Никольское Белгородской области. Три человека в результате обстрела погибли, также три мирных жителя получили ранения.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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