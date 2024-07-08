Реклама
Прямой эфир
Мир
В США проверят 2600 самолетов Boeing из-за риска отказа кислородной маски
Мир
Депутат бундестага назвал Зеленского диктатором и предрек ему провал
Происшествия
Пушилин сообщил о трех пострадавших в Горловке от удара ВСУ
Общество
В правительстве поручили разработать сервис по заключению брака без документов
Политика
Моди выразил уверенность в укреплении дружбы между Индией и Россией
Общество
Мосгорсуд рассмотрит жалобу блогера Шаиняна на штраф по закону об иноагентах
Спорт
Легкоатлет Чермошанский сломал ногу после победы на Кубке России
Мир
Полянский сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 9 июля
Мир
В офисе Зеленского сообщили о возможной передаче эскадрильи МиГ-29 Польшей Украине
Общество
В СК РФ сообщили о проверке ряда лиц на причастность к терактам в Дагестане
Общество
Суд арестовал третьего фигуранта по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ»
Мир
В Кремле указали на желание Москвы выстраивать отношения с Южной Кореей и КНДР
Армия
Мишустин поручил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище
Происшествия
Пожар в бухте Инал в Краснодарском крае потушен
Мир
Болгарские СМИ сообщили о задержании главы движения «Русофилы»
Общество
В больницах остается более 40 пациентов с ботулизмом
Мир
Политолог предрек последствия для Орбана в ЕС за переговоры с Путиным
Сюжет:

Четыре человека пострадали в Шебекино Белгородской области при обстреле ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды обстреляли город Шебекино Белгородской области, ранены четыре человека. Об этом 8 июля в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Предварительно, ранены четверо мирных жителей — двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами «скорой» доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода, еще двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ», — уточнил он.

Гладков добавил, что повреждены пять предприятий. На их территории посечены административные и складские производственные здания, пробиты крыши гаражей. В нескольких многоквартирных домах повреждено остекление, в трех частных домах выбиты окна, посечены кровли. Повреждены автомобили и автобусы.

Кроме того, дрон в Шебекино атаковал социальный объект — в здании на нескольких этажах выбиты окна, осколками посечены фасад и легковой автомобиль.

В селе Муром после двух атак дронов пробиты кровли и выбиты окна в двух частных домах, в селе Вознесеновка дрон сдетонировал возле частного дома, в нем выбиты окна.

«В поселке Красное 12 беспилотников нанесли удары по частному сектору — в девяти частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, надворные постройки и заборы», — добавил Гладков.

Сбей первым: как ВС РФ могут обезопасить города от воздушных налетов
Одним из главных средств противодействия атакам ракет и беспилотников эксперты называют превентивные удары

Ранее в понедельник ВСУ обстреляли село Никольское Белгородской области. Число погибших при обстреле увеличилось до трех, также три человека получили ранения.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024