Четыре человека пострадали в Шебекино Белгородской области при обстреле ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды обстреляли город Шебекино Белгородской области, ранены четыре человека. Об этом 8 июля в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Предварительно, ранены четверо мирных жителей — двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами «скорой» доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода, еще двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ», — уточнил он.
Гладков добавил, что повреждены пять предприятий. На их территории посечены административные и складские производственные здания, пробиты крыши гаражей. В нескольких многоквартирных домах повреждено остекление, в трех частных домах выбиты окна, посечены кровли. Повреждены автомобили и автобусы.
Кроме того, дрон в Шебекино атаковал социальный объект — в здании на нескольких этажах выбиты окна, осколками посечены фасад и легковой автомобиль.
В селе Муром после двух атак дронов пробиты кровли и выбиты окна в двух частных домах, в селе Вознесеновка дрон сдетонировал возле частного дома, в нем выбиты окна.
«В поселке Красное 12 беспилотников нанесли удары по частному сектору — в девяти частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, надворные постройки и заборы», — добавил Гладков.
Ранее в понедельник ВСУ обстреляли село Никольское Белгородской области. Число погибших при обстреле увеличилось до трех, также три человека получили ранения.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.