Число погибших при обстреле ВСУ белгородского села Никольское увеличилось до трех
Число погибших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Никольское Белгородской области увеличилось до трех. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он пояснил, что в момент прилета получил ранения водитель легкового автомобиля. Его коллега сел за руль и повез раненого в сторону Белгорода для оказания медицинской помощи, однако по пути мужчина скончался.
«Горе и трагедия для семьи и близких <...> Выражаю самые глубокие соболезнования», — написал Гладков в Telegram-канале.
Село Никольское подверглось воздушной атаке со стороны ВСУ ранее в этот день. В результате прямого прилета снаряда в коммерческий объект погиб один мирный житель. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины, ранения получили трое мирных жителей.
В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что беспилотник ВСУ сбит в Белгородской области системами противовоздушной обороны (ПВО).
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.