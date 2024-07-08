Силы ПВО РФ сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в Белгородской области системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 8 июля сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 14:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен.

Ранее в понедельник один мирный житель погиб и еще трое пострадали в результате воздушной атаки ВСУ на село Никольское в Белгородской области. Более точная информация о количестве пострадавших уточняется.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Воронежской областями. Еще два беспилотника ВСУ были уничтожены над Белгородской областью около 10:35 мск.

Накануне, 7 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали три населенных пункта Шебекинского городского округа – Шебекино, а также поселки Красное и Ленинский. Жертв не было, при этом в результате получили повреждения частный дом, надворные постройки, комбайн и несколько автомобилей.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.