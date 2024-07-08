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Один человек погиб и трое ранены при атаке ВСУ в Белгородской области

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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Один мирный житель погиб и еще трое пострадали в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Никольское в Белгородской области. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Белгородский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. <...> В селе Никольское в результате прямого прилета снаряда в коммерческий объект погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал он в Telegram-канале.

Еще троих пострадавших, двое из которых находятся без сознания, бригады скорой помощи доставляют в больницу в Белгороде, добавил губернатор.

По словам Гладкова, в результате атаки могут быть еще раненые. Более точная информация о количестве пострадавших уточняется.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Воронежской областями. Еще два беспилотника ВСУ были уничтожены над Белгородской областью около 10:35 мск.

Накануне, 7 июля, Гладков сообщал, что украинские дроны атаковали три населенных пункта Шебекинского городского округа – Шебекино, а также поселки Красное и Ленинский. Жертв не было, при этом в результате получили повреждения частный дом, надворные постройки, комбайн и несколько автомобилей.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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