Два беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ около 10:35 мск уничтожили над Белгородской областью два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 июля сообщили в Минобороны России.
«Около 10:35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.
Ранее в этот день в российском военном ведомстве рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Воронежской областями.
Накануне, 7 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Шебекинского городского округа, обошлось без пострадавших.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.