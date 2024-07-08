Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 июля сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Около 23:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА (беспилотный летательный аппарат. ― Ред.) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― сказано в публикации оборонного ведомства.

Ранее в этот день Минобороны сообщило об уничтоженном беспилотнике ВСУ над Белгородской областью. По данным ведомства, попытка атаки была пресечена около 14:10.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три человека погибли и три мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на село Никольское Белгородской области.

Также 8 июля Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Воронежской областями. Еще два беспилотника ВСУ были уничтожены над Белгородской областью около 10:35.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.