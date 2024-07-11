В Крыму тушат лесной пожар на площади 15 га
Лесной пожар площадью 15 га произошел в районе Судака в Крыму. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее в этот день ведомство сообщало о возгорании лесной подстилки в горно-лесной местности вблизи города на площади 10 га.
«В Крыму площадь пожара увеличилась до 15 га», — уточнили позже в Telegram-канале МЧС.
По информации ведомства, тушение осложняют ветер и жаркая погода. На месте работают 197 специалистов и 44 единицы техники, также вертолетом Ми-8 МЧС совершено 10 сбросов воды. Кроме того, для ликвидации возгорания направлена аэромобильная группировка.
Накануне глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что с начала года в России зафиксировано почти 6 тыс. очагов природных пожаров на общей площади более 3,5 млн га. В данный момент на территории страны действует свыше 500 очагов лесных пожаров на площади более 1 млн га. Из них локализовано только 12%, при этом 15 очагов действуют вблизи населенных пунктов. Силы и средства МЧС обеспечивают защиту населенных пунктов от перехода огня.
В течение первых двух месяцев лета во многих регионах России сохраняется непростая ситуация с лесными пожарами. За последнее время из-за них режим ЧС ввели в Якутии и Бурятии. Также он был введен в лесах Красноярского края из-за жары. В Забайкальском крае 6 июля лесной пожар почти окружил село Новая Чара, его помогали ликвидировать местные жители.