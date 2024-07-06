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В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров
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В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

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Фото: t.me/buryatiaofficial
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В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Об этом 6 июля рассказало правительство республики.

«С начала пожароопасного сезона в республике зафиксирован 271 пожар, охвативший 113 259 га», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в борьбе со стихией задействованы 464 человека и 65 единиц техники, уточнила «Газета.Ru». По данным агентства лесного хозяйства Бурятии, за сутки было обнаружено 12 возгораний в Баргузинском, Курумканском, Кижингинском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения пожаров стала сухая гроза.

Также сообщается, что на утро 6 июля идут работу по тушению 34 пожаров в шести районах. В двух районах было локализовано три пожара, а в трех удалось ликвидировать три возгорания на площади 10,4 га.

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Во многих регионах России фиксируется непростая ситуация с лесными пожарами. 3 июля в Пенжинском муниципальном районе на севере Камчатки введен противопожарный режим для предотвращения природных возгораний. 3 июня в Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС. Режим ЧС ввели и в лесах Красноярского края из-за жары. По состоянию на 4 июля в Хабаровском крае лесные пожары распространились на территорию площадью 9104 га.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, наиболее пожароопасная ситуация сложилась сейчас на Дальнем Востоке, особенно в Якутии. В этом году в регионе период таяния снега прошел нестандартно, обратил внимание специалист. В почву, по его словам, не попало достаточного количества влаги, что способствует возникновению пожаров в течение всего сезона. Там ввели особый противопожарный режим.

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