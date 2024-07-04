Растет площадь лесных пожаров в Хабаровском крае

В Хабаровском крае бушуют лесные пожары. Они распространились на территорию площадью 9104 га. По данным на четверг, 4 июля, в регионе действовало девять очагов.

Возгорания зафиксированы в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Горит лес в 8 км от рабочего поселка Многовершинный в Николаевском районе. Площадь пожара составляет 15 га.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки, увеличению площади возгораний способствует сухие грозы и жара.

С начала сезона в Хабаровском крае произошло 308 пожаров. Площадь пройденной огнем земли превысила 226 тыс. га. В регионе действует особый противопожарный режим в лесах. Он накладывает ограничения на проведение любых огневых работ и на разведение костров.