В МЧС назвали неблагоприятным прогноз по лесным пожарам в Забайкалье и Якутии

Прогноз с лесными пожарами в Якутии и Забайкальском крае остается неблагоприятным, сообщил 10 июля глава МЧС России Александр Куренков.

«Решением правительственной комиссии обстановка на территории Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера. Прогноз остается неблагоприятным», — сказал он на совещании членов правительства, которое прошло под руководством президента РФ Владимира Путина.

По информации Куренкова, с начала года в России зафиксировано почти 6 тыс. очагов природных пожаров на общей площади более 3,5 млн га. Хотя отмечается снижение их количества на 30% по сравнению с прошлогодними показателями, пройденная огнем площадь увеличилась в полтора раза.

В данный момент на территории страны действует свыше 500 очагов лесных пожаров на площади более 1 млн га, уточнил министр. Из них локализовано только 62, или 12%, при этом 15 очагов действуют вблизи населенных пунктов.

Также Куренков отметил, что в ряде субъектов установилась сухая жаркая погода и сохраняется высокий класс пожарной опасности, поэтому силы и средства МЧС обеспечивают защиту населенных пунктов от перехода огня.

В частности, в Якутию и Забайкальский край для этого были заблаговременно переброшены по одному самолету Бе-200 и по два вертолета Ми-8, которые сейчас активно работают.

Всего же в тушении лесных пожаров задействованы свыше 6 тыс. человек, 700 единиц техники и 50 воздушных судов, рассказал глава МЧС.

В течение первых двух месяцев лета во многих регионах России сохраняется непростая ситуация с лесными пожарами. За последнее время из-за них режим ЧС ввели в Якутии и Бурятии. Также он был введен в лесах Красноярского края из-за жары. В Забайкальском крае 6 июля лесной пожар почти окружил село Новая Чара, его помогали ликвидировать местные жители. Сообщалось, что в Забайкалье тушением лесных пожаров занимаются 1,5 тыс. человек.

В июне предупреждение о пожарной опасности также объявлялось в Магаданской и Челябинской областях. Кроме того, с начала пожароопасного сезона более 300 лесных пожаров зафиксировано в Хабаровском крае.