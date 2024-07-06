Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
Армия
Российские силы освободили населенный пункт Сокол в ДНР
Общество
В Дагестане снова задержали экс-главу Сергокалинского района Омарова
Мир
Карлсон указал на желание Орбана остановить полное разрушение Украины
Мир
«Альтернатива для Германии» отметила важность визита Орбана в Москву
Общество
Почти 50% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы 5 июля
Общество
Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко
Мир
Армения и США проведут совместные военные учения с 15 по 24 июля
Мир
Белорусские пограничники задержали злоумышленников на границе с Литвой
Общество
ФАС намерена взыскать 17 млн рублей со связанной с делом Иванова компании
Общество
На Красной площади прошло вручение дипломов выпускникам университета МВД
Мир
Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС
Политика
Рябков допустил конкретизацию ядерной доктрины России в ответ на действия Запада
Общество
В Забайкалье 1,5 тыс. человек тушат лесные пожары
Мир
США нарастили закупки урана из России после решения об отказе от него
Армия
ВС РФ нанесли удары по складу и стоянке Bayraktar на аэродромах Украины
Происшествия
В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров
Сюжет:

В Забайкалье 1,5 тыс. человек тушат лесные пожары

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Забайкальском крае продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров, охвативших сотни тысяч гектаров леса. Видео с места событий в субботу, 6 июля, публикуют «Известия».

«Алое зарево над тайгой видно за несколько километров. Огнем охвачены сотни тысяч гектаров леса. Пламя распространяется молниеносно», — рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев, который следит за ситуацией.

В частности, на кадрах можно увидеть, что в попытках спастись от огня из леса в населенные пункты бегут медведи, поскольку в лесном массиве им нечем дышать из-за гари. Также на видео запечатлено, как жители села Новая Чара, где огонь вплотную подошел к постройкам, с ведрами вышли на защиту своих домов.

«Отдельное спасибо хочется сказать нашим гражданам, большое им спасибо за то, что они откликнулись. Я такого не видел. Массово привлекаются люди. Сами привозят емкости, участвуют в тушении пожаров», — рассказал глава Каларского округа Забайкальского края Владимир Устюжанин.

Тушением лесных пожаров занимаются 1,5 тыс. человек. На некоторых участках из-за плохой видимости невозможно применить авиацию, поэтому воду по возможности привозит пожарный поезд. В менее задымленной местности вертолеты авиалесоохраны перевозят пожарных туда, где не проедет колесная техника. Открытое пламя здесь тушат с помощью ранцевых огнетушителей.

На фоне сухой ветреной погоды и высоких температур спасатели посчитали нецелесообразным тушить возгорания в нескольких труднодоступных районах и бросили основные силы на защиту от огня населенных пунктов.

Продукты тушения: где самая сложная ситуация с лесными пожарами
Этот год может войти в число наиболее трудных по борьбе с огнем, считают эксперты

Ранее в этот день сообщалось, что лесной пожар почти окружил село Новая Чара в Забайкальском крае. Семьи с детьми эвакуировались из населенного пункта поездом. Остальные люди, включая сотрудников администрации, решили отстаивать село.

Также в субботу житель Забайкалья Дмитрий Паздников рассказал, что один из лесных пожаров ликвидируют своими силами. Он пояснил, что добраться к очагу огня невозможно из-за болота, поэтому для этого нужны вертолеты. МЧС России направило на защиту от лесных пожаров забайкальских сел самолет-амфибию Бе-200 и два вертолета Ми-8.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024