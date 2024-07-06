В Забайкалье 1,5 тыс. человек тушат лесные пожары

В Забайкальском крае продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров, охвативших сотни тысяч гектаров леса. Видео с места событий в субботу, 6 июля, публикуют «Известия».

«Алое зарево над тайгой видно за несколько километров. Огнем охвачены сотни тысяч гектаров леса. Пламя распространяется молниеносно», — рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев, который следит за ситуацией.

В частности, на кадрах можно увидеть, что в попытках спастись от огня из леса в населенные пункты бегут медведи, поскольку в лесном массиве им нечем дышать из-за гари. Также на видео запечатлено, как жители села Новая Чара, где огонь вплотную подошел к постройкам, с ведрами вышли на защиту своих домов.

«Отдельное спасибо хочется сказать нашим гражданам, большое им спасибо за то, что они откликнулись. Я такого не видел. Массово привлекаются люди. Сами привозят емкости, участвуют в тушении пожаров», — рассказал глава Каларского округа Забайкальского края Владимир Устюжанин.

Тушением лесных пожаров занимаются 1,5 тыс. человек. На некоторых участках из-за плохой видимости невозможно применить авиацию, поэтому воду по возможности привозит пожарный поезд. В менее задымленной местности вертолеты авиалесоохраны перевозят пожарных туда, где не проедет колесная техника. Открытое пламя здесь тушат с помощью ранцевых огнетушителей.

На фоне сухой ветреной погоды и высоких температур спасатели посчитали нецелесообразным тушить возгорания в нескольких труднодоступных районах и бросили основные силы на защиту от огня населенных пунктов.

Ранее в этот день сообщалось, что лесной пожар почти окружил село Новая Чара в Забайкальском крае. Семьи с детьми эвакуировались из населенного пункта поездом. Остальные люди, включая сотрудников администрации, решили отстаивать село.

Также в субботу житель Забайкалья Дмитрий Паздников рассказал, что один из лесных пожаров ликвидируют своими силами. Он пояснил, что добраться к очагу огня невозможно из-за болота, поэтому для этого нужны вертолеты. МЧС России направило на защиту от лесных пожаров забайкальских сел самолет-амфибию Бе-200 и два вертолета Ми-8.