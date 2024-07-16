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Четыре человека ранены при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Четыре человека ранены при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) белгородского Шебекино и села Новая Таволжанка. Об этом 16 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у еще одного — оскольчатый перелом челюсти. <...> В селе Новая Таволжанка ранен мужчина», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, бригады скорой помощи доставили всех пострадавших доставлены в областную клиническую больницу. Один из получивших ранения самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.

В результате обстрела ВСУ получили повреждения два многоквартирных дома — там разбито остекление и есть разрушения внутри квартир, добавил губернатор. Кроме того, пострадали пять частных домов, повреждены восемь машин. В одном из муниципальных учреждений повреждены гаражи и четыре единицы техники.

«Также имеются повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. В городе частично отсутствует электричество», — указал Гладков.

В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда в одном соцобъекте выбило окна, посекло кровлю и фасад, добавил губернатор. Более подробная информация о последствиях уточняется, работают оперативные службы.

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Ранее 16 июля Гладков рассказал, что примерно 2,5 тыс. жителей Белгородской области в связи с постоянными обстрелами ВСУ в настоящее время проживают в пунктах временного размещения (ПВР). Из них 1,5 тыс. — в Белгородской области, остальные — в Воронеже, Ярославле, Туле, Карачаево-Черкессии и Владимире. Еще 100 человек будут отправлены в ПВР в ближайшее время.

До этого, 11 июля, жители Шебекино Белгородской области рассказали подробности обстрела города ВСУ. Местная жительница отметила, что во время происшествия она услышала крики и сильные взрывы, дом трясло. Другой очевидец рассказал, что услышал большой взрыв и треск. Он уточнил, что были выбиты окна домов.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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