Гладков сообщил о нахождении в ПВР около 2,5 тыс. жителей Белгородской области

Примерно 2,5 тыс. жителей Белгородской области в настоящее время проживают в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом 16 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Всего 2,5 тыс. человек [проживают в пунктах временного размещения]: 1,5 тыс. — Белгородская область, остальные — Воронеж, Ярославль, Тула, Карачаево-Черкессия, Владимир. Еще 100 человек отправим в ближайшее время», — сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Гладкова, владелец недвижимости в Белгороде предложил на время отдать несколько своих квартир людям, которые остро нуждаются в жилье.

Ранее, 14 июля, «Известия» опубликовали кадры последствий обстрела Шебекино в Белгородской области украинской армией. На кадрах видны повреждения многоквартирных жилых домов. В одном месте можно заметить последствия прямого попадания боеприпаса в квартиру: в ней полностью выгорело всё внутри и разрушился балкон. Также в результате атаки были повреждены фасады других строений.

До этого, 11 июля, жители Шебекино Белгородской области рассказали подробности обстрела города ВСУ. Местная жительница отметила, что во время происшествия она услышала крики и сильные взрывы, дом трясло. Другой очевидец рассказал, что услышал большой взрыв и треск. Он уточнил, что были выбиты окна домов.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.