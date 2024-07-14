Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области

«Известия» 14 июля публикуют кадры последствий обстрела Шебекино в Белгородской области украинской армией.

На кадрах видны повреждения многоквартирных жилых домов. В одном месте можно заметить последствия прямого попадания боеприпаса в квартиру: в ней полностью выгорело все внутри и разрушился балкон. Также в результате атаки были повреждены автомобили и фасады других строений.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что по городу Шебекино, поселку Красное, селам Муром, Нежеголь, Зиборовка и хутору Марьино было выпущено 17 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и атак беспилотников.

Всего в Шебекинском городском округе пострадали 10 мирных жителей, 9 из которых получили ранения непосредственно в результате обстрела города.

11 июля в результате удара ВСУ по Шебекино пострадали пятеро детей, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с беспилотника, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома.

Также Гладков рассказал, что всего в результате атак ВСУ за день в регионе пострадали 30 мирных жителей, один человек погиб.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.