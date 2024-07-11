Пятеро детей пострадали при обстреле ВСУ Шебекина

Пятеро детей пострадали при обстреле Шебекина Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 11 июля.

По его словам, удар был нанесен с беспилотника, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома.

«Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. <...> В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет», — написал он в Telegram.

Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, троим оказали первую медпомощь, они также будут направлены в больницу.

Накануне ВСУ также подвергли Шебекино обстрелу, в результате один человек погиб и семеро пострадали.

9 июля Гладков сообщил о шести пострадавших при атаке Шебекинского городского округа.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.