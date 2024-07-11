Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым
Общество
Врач рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ в Шебекино
Общество
Убившего женщину под Петербургом медведя застрелили
Происшествия
В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» столкнулось 15 автомобилей
Общество
Захарова назвала намеренным терактом против детей удар ВСУ по Шебекино
Общество
Трансляцию «Алых парусов – 24» посмотрели почти 37 млн человек
Мир
В США указали на понимание Западом неспособности Зеленского представлять Киев
Мир
Песков указал на возвращение атрибутов холодной войны в отношениях с Западом
Мир
Песков назвал вступление Украины в НАТО недопустимой угрозой для безопасности РФ
Происшествия
Пятеро детей пострадали при обстреле ВСУ Шебекина
Происшествия
Сбежавший медведь убил женщину в СНТ под Петербургом
Мир
В ООН спрогнозировали двукратное сокращение населения Китая к 2100 году
Мир
Кеннеди-младший назвал НАТО экспансионистским наступательным альянсом
Происшествия
Три машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Армия
Российские военные показали работу защищающей от дронов ВСУ системы РЭБ
Мир
Германия запретила использование в сети 5G технологий китайских Huawei и ZTE
Общество
СК РФ запросил перевод под домашний арест второго фигуранта дела генерала Попова
Сюжет:

Пятеро детей пострадали при обстреле ВСУ Шебекина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятеро детей пострадали при обстреле Шебекина Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 11 июля.

По его словам, удар был нанесен с беспилотника, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома.

«Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. <...> В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет», — написал он в Telegram.

Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, троим оказали первую медпомощь, они также будут направлены в больницу.

Раненое лето: как оказывают помощь пострадавшим во время удара ВСУ по Севастополю
В Москве нет сомнений в причастности США к атаке на мирных граждан — каким будет ответ России

Накануне ВСУ также подвергли Шебекино обстрелу, в результате один человек погиб и семеро пострадали.

9 июля Гладков сообщил о шести пострадавших при атаке Шебекинского городского округа.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024