Раненое лето: как оказывают помощь пострадавшим во время удара ВСУ по Севастополю

После ракетного удара по Севастополю за медицинской помощью обратились 153 человека , сообщил губернатор Михаил Развожаев. В больницах региона остаются 79 из них. Еще 22, в том числе 12 детей, отправили в Москву спецбортом МЧС. Пляжи, на которые падали обломки ракет, закрыты, там проводятся следственные действия и разминирование. Жители Крыма тем временем несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу в память о погибших. Москва не имеет никаких сомнений относительно причастности Вашингтона к атаке на Севастополь, заявили в МИД РФ. А послу США Линн Трейси был сделан демарш «в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима». Как организована помощь пострадавшим от террористической атаки и какой была реакция на нее в мире — в материале «Известий».

Состояние стабильное

На лечение в Москву отправили 22 пострадавших в результате удара по Севастополю, в том числе 12 детей, сообщили в МЧС. Пациенты пройдут лечение в ведущих федеральных центрах Минздрава России и больницах города Москвы, рассказали в Министерстве здравоохранения.

Всего за медпомощью обратились 153 человека. Сейчас в больницах региона находятся 79 человек, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, 35 медиков работали всю ночь, оказывая помощь пострадавшим. Затем был проведен врачебный консилиум, который принял решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения.

В столицу пострадавших доставил самолет Ил-76 МЧС, оснащенный современным оборудованием, специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания, кардиомониторами.

Самолет с пострадавшими при обстреле Севастополя во время прибытия в аэропорт Жуковский Фото: ТАСС/Алексей Штокал

В полете пострадавших сопровождали врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава.

Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в реанимации, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Продолжаем помогать пострадавшим семьям. С ними общается уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, — написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале. — Подключаемся к решению адресных проблем. Взяли на особый контроль ситуацию, в которой у мальчика погибла мама, а сестра и отец получили ранения. Папа в тяжелом состоянии. Его госпитализируют в Москву вместе с сыном, чтобы не разлучать».

В больницы, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, из Севастополя поступят 14 пациентов, в том числе шестеро детей, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

— С учетом характера полученных травм и состояния пациентов медицинская помощь будет оказываться в крупнейших многопрофильных стационарах, таких как НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Боткина, ГКБ имени Иноземцева, ГКБ имени Юдина. Дети поступят на лечение в профильный НИИ детской хирургии и травматологии, а также в детскую Филатовскую больницу, — отметила она.

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Севастополя

В больницах, по ее словам, сформированы мультидисциплинарные бригады врачей для диагностики и лечения. Для родных и сопровождающих пострадавших предусмотрели размещение в специальном городском центре.

Кроме того, в Севастополе работает сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву, департаменту здравоохранения Москвы, специалисты МЧС, сообщил Михаил Развожаев.

Оперативно прибыли в Севастополь и специалисты Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В их числе реаниматологи-анестезиологи, травматологи, нейрохирург и психологи, бригады скорой помощи.

— Совместно с региональными медицинскими работниками специалисты агентства в полном объеме оказывали необходимую медицинскую помощь, в том числе хирургическую, — рассказали в ФМБА. — В частности, проведена нейрохирургическая операция девочке 2018 года рождения с минно-взрывным ранением черепа и головного мозга, ее состояние стабильное.

Клинический медицинский психолог помогал пострадавшим в состоянии шока, работал с родственниками.

Переживали вместе

В результате ракетной атаки 23 июня погибли четыре человека, в том числе двое детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и на всем Крымском полуострове объявлен днем траура.

Пляж «Учкуевка», на который упали фрагменты ракет, не работает, сообщает корреспондент «Известий». Следственные эксперименты, а также разминирование проводятся по территории всей прибрежной зоны: это и кафе, и сам пляж, и все прилегающие постройки. Поэтому всё оцеплено по периметру.

Пляжи «Учкуевка» и «Любимовка» будут закрыты до вечера вторника, 25 июня, сообщили в пресс-службе губернатора Севастополя.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На подходе к месту трагедии образовался небольшой стихийный мемориал: крымчане несут цветы и игрушки, зажигают свечи в память о погибших детях.

В Севастополе с 23 июня и до особого распоряжения введен режим ЧС, следует из указа губернатора.

— Это нужно для того, чтобы оперативно организовать выплаты пострадавшим и семьям погибших в соответствии с федеральным законодательством, — пояснил глава региона.

Есть люди, у которых в ходе атаки пострадало имущество, были повреждены автомобили, отметил он. Заявки на компенсации принимают муниципальные комиссии. Городскую комиссию по оценке ущерба возглавляет первый заместитель губернатора Алексей Парикин. После оценки ущерба начнутся выплаты компенсаций.

Люди, которые при атаке оставили на пляже свои вещи, могут обратиться в штаб в кинотеатре «Моряк», отметил глава региона. В штабе постоянно находятся сотрудники полиции и волонтеры.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Благодарю все севастопольские службы и ведомства, которые участвовали в ликвидации последствий атаки. Низкий поклон нашим врачам и спасателям. Спасибо сотрудникам следственного комитета, прокуратуры, полиции, МЧС, Росгвардии, — отметил Михаил Развожаев. — Никто не остался в стороне, все объединились для помощи людям, действовали быстро и слаженно.

Он также поблагодарил севастопольцев, которые на месте трагедии помогали другим людям, и подчеркнул, что они проявили мужество и героизм.

Практически все главы регионов предложили помощь раненым севастопольцам , добавил Михаил Развожаев.

— Вся Россия переживала с нами этот страшный день, — заявил он.

Несомненная причастность

Владимир Путин продолжает получать информацию об оказании помощи пострадавшим в результате атаки ВСУ на Севастополь, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент уже выразил соболезнования семьям погибших, отдельного обращения к россиянам после трагедии в настоящий момент не планируется.

С официальным заявлением выступил российский МИД: Москва не имеет никаких сомнений относительно причастности Вашингтона к атаке на Севастополь. По данным Минобороны России, при ударе использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями для повышения поражающей способности. Все полетные задания вводились специалистами США, а в небе вблизи Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk.

Фото: TASS/Zuma

«Западные столицы продолжают преступно замалчивать варварские деяния режима Зеленского , нет осуждения и со стороны международных организаций. РФ вновь призывает их дать должную оценку очередному злодеянию киевского режима и Запада», — говорится в заявлении МИД РФ.

Российская сторона намерена поднять вопрос удара по Севастополю американскими ракетами на ближайшем заседании Постоянного совета ОБСЕ, который пройдет 4 июля, сообщили журналистам в постпредстве РФ при организации. С требованием дать жесткую оценку произошедшему в Крыму выступили и в правозащитном сообществе. Соответствующие обращения в ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста направил Совет по правам человека при президенте России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В этот же день в МИД РФ была вызвана посол США в Москве Линн Трейси, где ей был сделан демарш «в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению».

«Послу было заявлено, что подобные действия Вашингтона, имеющие целью поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до «последнего украинца», выдав разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся. Ответные меры обязательно последуют», — подчеркнули в дипведомстве РФ.

О последствиях для Вашингтона заявил и Дмитрий Песков. Какую именно реакцию ждать из Москвы, ни Кремль, ни внешнеполитическое ведомство не рассказали. Однако, говоря о возможном ответе РФ на действия США, пресс-секретарь президента напомнил журналистам о сделанных ранее заявлениях Владимира Путина на встрече с главами международных информационных агентств. В тот день российский лидер объявил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в те регионы мира, «откуда будут чувствительными удары по странам, поставляющим оружие Украине».

Не остались равнодушными

В целом мировое сообщество не осталось равнодушным к трагедии в Крыму. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным осудил ракетный удар по Севастополю. Решительно осуждают теракт и в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), о чем заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

Дали оценку произошедшему и в ООН: согласно их заявлению, применение кассетных боеприпасов противоречит гуманитарному праву. Трусливой атаку ВСУ на Севастополь назвали власти Никарагуа. Свою поддержку из-за рубежа стараются оказать и обычные граждане. К примеру, в Тирасполе люди приносят цветы и детские игрушки к консульскому пункту посольства России в память о жертвах украинского удара по Севастополю.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Запад не осудил теракт ни в Севастополе, ни в Дагестане. Но в отличие от западных лидеров, постсоветское пространство выступило единым фронтом, осуждающим терроризм. Недавно главы МИД стран ОДКБ встречались, чтобы обсудить формирование новой архитектуры евразийской безопасности. Среди вызовов как раз — терроризм и экстремизм. Я считаю, что на фоне растущего напряжения ОДКБ как международная структура по обеспечению коллективной безопасности должна расширяться, — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Впрочем, осуждающие сигналы шли и из недружественных государств. В частности, член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин резко высказалась об ударе ВСУ по Севастополю американскими ракетами, заявив, что «этого не должно было случиться».

Она даже предложила представить ситуацию, при которой Москва, используя собственный спутник, выпустила бы кассетные боеприпасы «по пляжу во Флориде». Политик подчеркнула, что американская граница — единственная, которую должны защищать военные США. Французский политик Флориан Филиппо вовсе назвал удар украинских сил по пляжу эскалацией и заявил, что НАТО так хочет развязать тотальную войну.