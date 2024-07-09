Число пострадавших при атаке Белгородской области ВСУ возросло до шести

Число пострадавших при обстреле Шебекинского городского округа в Белгородской области увеличилось до шести. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в селе Новая Таволжанка удар пришелся по торговому объекту, там пострадали три человека. Еще один мужчина с многочисленными осколочными ранениями руки передан медикам.

Среди прочего в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась кровля жилых домов, выбиты окна. На месте ЧП работают оперативные и аварийные службы.

Ранее в этот день губернатор предварительно сообщал о двух пострадавших в селе Ржевка — мужчины получили осколочные ранения после атаки дронов на два автомобиля.

Кроме того, при ударе ВСУ по Белгороду в ночь с понедельника на вторник погиб один человек, еще двое пострадали. В городе пострадали частные и многоквартирные дома, осколками посекло автомобили.

«Известия» опубликовали кадры последствий атаки украинских боевиков.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.