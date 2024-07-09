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Два человека пострадали в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ

Гладков сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ пострадали двое мужчин
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали во вторник, 9 июля, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Шебекинский городской округ Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате удара пострадали два мирных жителя.

«В селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с БПЛА и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям ранено два человека», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшие получили осколочные ранения плеча и грудной клетки. Их доставили в местные городские больницы для оказания медицинской помощи.

Также в результате атаки дронов ВСУ были повреждены два легковых автомобиля, в двух социальных объектах выбиты окна, осколками посечены фасады.

Кроме того, по словам губернатора, два здания в селе Новая Таволжанка подверглись удару беспилотников. Там выбиты окна, повреждены кровля и фасад.

В селе Вознесеновка загорелась крыша жилого дома из-за попадания БПЛА.

Информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы работают на местах происшествий.

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В этот же день ранения получил еще один человек в результате обстрела со стороны ВСУ в Шебекино. Мужчину с контузией доставили в местную бюольницу. Также в шести многоквартирных домах было выбито остекление, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли — посечены фасады, пробиты кровли и выбито остекление.

До этого губернатор Белгородского района Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки ВСУ на Белгород. Также он заявил, что в результате удара еще два мирных жителя получили ранения.

Поздним вечером 8 июля Минобороны РФ сообщило, что около 23:10 в небе над Белгородской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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