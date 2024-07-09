Гладков сообщил об еще одном пострадавшем в результате обстрела Шебекино ВСУ

В результате очередного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино в Белгородской области ранения получил еще один человек. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В шестой раз город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранен еще один мирный житель. Мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он.

Он уточнил, что в результате обстрела в шести многоквартирных домах было выбито остекление, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли — посечены фасады, пробиты кровли и выбито остекление.

По словам Гладкова, экстренные службы продолжают подомовой обход.

Об обстреле ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа стало известно ранее в этот день. В Шебекино в результате атаки были повреждены линии электропередачи. Один человек в результате атаки пострадал.

До этого губернатор Белгородского района Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки ВСУ на Белгород. Также он заявил, что в результате удара еще два мирных жителя получили ранения.

Поздним вечером 8 июля Минобороны РФ сообщило, что около 23:10 в небе над Белгородской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.