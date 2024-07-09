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Мирный житель пострадал в результате удара ВСУ по Шебекинскому городскому округу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мужчина получил ранение в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале во вторник, 9 июля.

«Вновь подверглись обстрелам город Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате обстрела села Новая Таволжанка ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями обеих ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода», — сказано в сообщении.

В городе Шебекино в результате атаки были повреждены линии электропередач. Проблемы с электроснабжением наблюдаются и в Грайворонском городском округе. Аварийное отключение света проведено на ряде улиц города Грайворон, сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Безымено и Заречье-Первое. Также сохраняется отключение в селах Дроновка и Пороз, добавил губернатор.

Аварийные службы уже принимают меры по переподключению на резервные источники питания.

Кроме того, в поселке Прилесье Краснояружского района дрон-камикадзе ударил в частный жилой дом, который в результате взрыва был полностью разрушен.

Гладков отметил, что в светлое время суток будет продолжен подомовой обход.

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Ранее в этот день, 9 июля, губернатор Белгородского района Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки ВСУ на Белгород. Также он заявил, что в результате удара еще два мирных жителя получили ранения.

Поздним вечером 8 июля Минобороны РФ сообщило, что около 23:10 в небе над Белгородской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ.

Незадолго до этого губернатор Гладков сообщил, что село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось артиллерийской атаке со стороны ВСУ. В районе были зафиксированы повреждения на линии электропередачи (ЛЭП), в связи с чем жители села Дроновка и часть жителей села Пороз остались временно без электричества.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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