Опубликованы кадры последствий атаки ВСУ на Белгород

Владельцы коммерческой недвижимости в Белгороде поздней ночью восстанавливают свое имущество после атаки украинских беспилотников — заклеивают стекла скотчем и проводят другие работы. «Известия» 9 июля опубликовали кадры с последствиями удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу.

На кадрах видны разрушенный фасад зданий и выбитые стекла.

«Сильно также пострадала и коммерческая недвижимость белгородцев, потому что рядом с местом прилета находится комплекс, где работает огромное количество магазинов. Всё усеяно стеклами», — сообщил корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Замруководителя департамента по развитию городских территорий Роман Дубров проинформировал, что в настоящий момент все городские службы осуществляют квартирный обход, общаются с жителями и успокаивают их.

«За моей спиной находятся три многоквартирных дома, которые пострадали. Еще поквартирный обход проходим, осматриваем, где-то просто есть повреждения, просто остекление разбито, где-то балконы — тоже остекление, немножко фасад посечен», — прокомментировал он.

Дубров заявил, что в первую очередь будет восстанавливаться тепловой контур по тем квартирам, где он открыт. Когда рассветет, планируется приступить к восстановительным работам.

9 июля губернатор Белгородского района Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки ВСУ на Белгород. Также он заявил, что в результате удара еще два мирных жителя получили ранения.

Поздним вечером 8 июля Минобороны РФ сообщило, что около 23:10 в небе над Белгородской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ.

Незадолго до этого губернатор Гладков сообщил, что село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось артиллерийской атаке со стороны ВСУ. В районе были зафиксированы повреждения на линии электропередачи (ЛЭП), в связи с чем жители села Дроновка и часть жителей села Пороз остались временно без электричества.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.