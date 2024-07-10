Гладков сообщил погибшем и семерых раненых при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Один человек погиб и семь пострадали при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. По предварительной информации, ранены семь мирных жителей: шесть мужчин и одна женщина», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

У пострадавших осколочные и проникающие травмы. Четыре мужчины доставляются в больницы бригадами скорой помощи, а остальные обратились в медучреждение сами. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

В Шебекино в результате обстрела повреждены три многоквартирных дома, два социальных объекта и пять коммерческих, а также производственное предприятие. Кроме того, при атаке пострадали 20 автомобилей. Один из них загорелся, но пожарные потушили его. Сведения о последствиях уточняются. Проводится обход территории, на местах работают оперативные службы.

Накануне, 9 июля, Гладков сообщил о шести пострадавших при атаке Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. В селе Новая Таволжанка снаряд попал в торговый центр, там пострадали три человека. Еще одна раненая в населенном пункте женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Остальные два человека получили травмы в селе Ржевка при ударе дронов по двум автомобилям.

Помимо этого в ночь на 9 июля ВСУ нанесли удар по Белгороду. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили. «Известия» опубликовали кадры последствий этой атаки.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.