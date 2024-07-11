Жители рассказали об обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Жители Шебекино Белгородской области рассказали подробности обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кадры публикуют 11 июля «Известия».

«Я стала спускаться, выносить мусор. Между четвертым и третьим этажом я услышала крики и сильные взрывы, и дом трясло. Я очень перепугалась», — рассказала местная жительница.

По пути к выходу женщина увидела соседку, у которой течет кровь. Она забежала в квартиру вместе с пострадавшей, чтобы оказать ей первую помощь, а затем вызвала бригаду скорой помощи.

Также очевидец заметила, что во время обстрела города ранило жительницу из четвертого подъезда во время того, как она поливала цветы. Горожане пытались оказать женщине первую помощь.

«Ей в голову сильно попало и по моим догадкам в ногу. Она была вся в крови», — сообщила местная жительница.

Другой очевидец рассказал, что услышал большой взрыв и треск. Он уточнил, что были выбиты окна домов. Также присутствуют впадины на асфальте.

«Я упал на пол, успел спрятаться, обнял кота. Мы вместе с ним лежали минут пять», — резюмировал мужчина.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Шебекино Белгородской области ранее в этот день, в результате чего один человек погиб и семь пострадали. У пострадавших осколочные и проникающие травмы. Кроме того, при атаке было повреждено 20 автомобилей.

Накануне, 9 июля, Гладков сообщил о шести пострадавших при атаке Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. В селе Новая Таволжанка снаряд попал в торговый центр, там пострадали три человека. Еще одна раненая в населенном пункте женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Остальные два человека получили травмы в селе Ржевка при ударе дронов по двум автомобилям.

Помимо этого в ночь на 9 июля ВСУ нанесли удар по Белгороду. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили. «Известия» опубликовали кадры последствий этой атаки.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.