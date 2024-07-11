Семь человек пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин. Об этом 11 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Одну женщину с осколочным ранением бедра и голени бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. У еще одной женщины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, еще одна пострадавшая после оказания ей первой помощи от госпитализации отказалась. Кроме того, четверо раненых самостоятельно обратились в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ). Им также оказана медицинская помощь.

На данный момент администрация города проводит подомовой обход. Гладков сообщил, что выявлены повреждения в двух социальных и трех коммерческих объектах. Осколками посечены 15 автомобилей. Выбиты окна и повреждены фасады в трех многоквартирных домах.

Ранее, 10 июля, мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ поселка Красное Шебекинского городского округа. Пострадавшего с проникающим ранением поясничной области, осколочными ранениями головы и руки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи.

В этот же день губернатор Гладков сообщил об одном погибшем и семерых пострадавших при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ. У пострадавших осколочные и проникающие травмы.

Также Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. Атака была пресечена около 20:30 мск.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.