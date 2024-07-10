Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области

Мирный житель пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Красное Шебекинского городского округа. Об этом 10 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ранен мирный житель. Мужчину с проникающим ранением поясничной области, осколочными ранениями головы и руки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи», — написал он.

Также губернатор Белгородской области проинформировал, что в Борисовском районе в селе Байцуры дрон-камикадзе сдетонировал во дворе частного домовладения, а в селе Зозули после атаки еще одного дрона загорелся стоящий на стоянке комбайн. Возгорание оперативно было ликвидировано.



«Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток», — добавил Гладков.

В этот же день Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. Атака была пресечена около 20:30 мск.

Также 10 июля губернатор Гладков сообщил об одном погибшем и семерых пострадавших при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ. У пострадавших осколочные и проникающие травмы.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.