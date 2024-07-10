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Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области

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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом 10 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Атака была пресечена около 20:30 мск.

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Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и семерых пострадавших при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). У пострадавших осколочные и проникающие травмы.

Также в этот день Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над регионом.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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