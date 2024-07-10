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Силы ПВО уничтожили за ночь два беспилотника ВСУ над двумя регионами РФ

Минобороны: силы ПВО уничтожили за ночь два беспилотника ВСУ над двумя регионами РФ
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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За ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили над российскими регионами два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей», ― сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

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Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на Шебекинской городской округ, при которой пострадали шесть человек. Два из них получили ранения в селе Ржевка из-за ударов дронов по двум автомобилям.

Также в ночь на 9 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении БПЛА. Разрушений и пострадавших нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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