ПВО России сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом 9 июля сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

«Около 17:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Дежурными средствами ПВО два беспилотника ВСУ уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на Шебекинской городской округ, при которой пострадали шесть человек. Два из них получили ранения в селе Ржевка из-за ударов дронов по двум автомобилям.

Также в этот день сообщалось, что средства ПВО России уничтожили три беспилотника ВСУ над Астраханской областью, а также один — над Белгородской областью.

В Минобороны РФ в тот же день сообщили, что ПВО за ночь сбили 38 дронов ВСУ над регионами России. Из них три было уничтожено над Белгородской областью, пять — над Астраханской, 21 — над Ростовской, семь — над Курской и два — над Воронежской.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.