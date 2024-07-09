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ПВО России сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: ПВО России сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
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Фото: РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом 9 июля сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

«Около 17:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Дежурными средствами ПВО два беспилотника ВСУ уничтожены над территорией Белгородской области.

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Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на Шебекинской городской округ, при которой пострадали шесть человек. Два из них получили ранения в селе Ржевка из-за ударов дронов по двум автомобилям.

Также в этот день сообщалось, что средства ПВО России уничтожили три беспилотника ВСУ над Астраханской областью, а также один — над Белгородской областью.

В Минобороны РФ в тот же день сообщили, что ПВО за ночь сбили 38 дронов ВСУ над регионами России. Из них три было уничтожено над Белгородской областью, пять — над Астраханской, 21 — над Ростовской, семь — над Курской и два — над Воронежской.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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