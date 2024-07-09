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Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 38 беспилотников над регионами РФ

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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За ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили над российскими регионами 38 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

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Одним из главных средств противодействия атакам ракет и беспилотников эксперты называют превентивные удары

Как в этот же день заявлял губернатор Василий Голубев, несколько десятков беспилотников были уничтожены и подавлены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над регионом. В результате атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. Позже пожар был ликвидирован.

Тогда же губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате падения обломков БПЛА на нескольких объектах произошли возгорания. Так, пожары произошли на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе в ночь на вторник были уничтожены несколько беспилотников ВСУ. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

В эту же ночь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому району погиб один человек, двое получили ранения. Еще два человека пострадали в результате обстрела города Шебекино и села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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