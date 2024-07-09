Губернатор сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА в Волгоградской области

На территории Волгоградской области в ночь на 9 июля силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была пресечена атака беспилотников, но из-за падения обломков на нескольких объектах произошли возгорания, сообщил утром вторника губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции г. Фролово и нефтебазе г. Калач-на-Дону. Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено. На месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС», — сказано в Telegram-канале администрации региона.

Бочаров уточнил, что пожар на нефтебазе не представляет угрозы для жилых объектов.

О подобном происшествии губернатор Бочаров сообщал 12 мая. Тогда на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области произошло возгорание после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших не было.

В ночь на 9 июля атаке дронов подверглась также Ростовская область. Как заявил губернатор Василий Голубев, несколько десятков беспилотников были уничтожены и подавлены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе в ночь на вторник были уничтожены несколько беспилотников ВСУ. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

В эту же ночь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому району погиб один человек, двое получили ранения.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.