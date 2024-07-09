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В Ростовской области потушили пожар на электроподстанции

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Фото: РИА Новости/Александр Кожохин
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Возникший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пожар на электроподстанции в Ростовской области ликвидирован, пострадавших нет. Об этом 9 июля сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Сообщается, что к тушению пожара на подстанции в Родионово-Несветайском районе смогли приступить только после проверки саперами площадки.

«В 06:08 пожар ликвидирован на площади 60 кв. м, проводится охлаждение трансформаторов. Пострадавших нет», — написал он.

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Ранее в этот день губернатор Голубев сообщил о нескольких десятках сбитых над Ростовской областью БПЛА. В результате атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции.

Тогда же губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате падения обломков БПЛА на нескольких объектах произошли возгорания. Так, пожары произошли на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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