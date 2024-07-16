Кеннеди-младший встретился с Трампом

Бывший лидер США и кандидат в президенты Дональд Трамп встретился с самовыдвиженцем Робертом Кеннеди – младшим. Об этом 16 июля сообщило Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, они могли обсуждать возможность поддержки республиканцев Кеннеди, который, однако, пока не планирует выходить из предвыборной гонки. Пресс-секретарь независимого кандидата заявил, что «Кеннеди – младший — единственный кандидат, выступающий за окружающую среду, за выбор и против военных конфликтов, который опережает Дональда Трампа в опросах общественного мнения».

Позднее Кеннеди – младший написал в соцсети Х (бывш. Twitter), что главной темой обсуждения было национальное единство. Он также заявил о желании обсудить этот вопрос с лидерами демократов.

При этом Кеннеди – младший отметил, что встреча с Трампом не говорит о том, что он собирается выйти из президентской гонки.

Ранее, 13 июля, Кеннеди-младший призвал американцев молиться за Трампа после стрельбы на митинге.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован снайпером ФБР. Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует посетить съезд Республиканской партии.

Между тем, 27 апреля, Трамп назвал Кеннеди-младшего подсадной уткой для обеспечения переизбрания Джо Байдена. По его словам, каждый голос, отданный за независимого кандидата во время ноябрьской президентской кампании, будет «потраченным впустую».