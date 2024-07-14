Кеннеди-младший призвал американцев молиться за Трампа после стрельбы на митинге

Независимый кандидат на президентских выборах США Роберт Кеннеди-младший 13 июля призвал американцев объединиться и молиться за здоровье экс-президента Дональда Трампа после того, как он пострадал во время стрельбы на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

«Настало время каждому американцу, любящему нашу страну, отойти от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Также инцидент осудил и экс-президент США Барак Обама. Он призвал американцев использовать этот момент, чтобы выказать свое уважение к политике США.

«В нашей демократии нет места политическому насилию. Хотя мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп серьезно не пострадал, и использовать этот момент, чтобы подтвердить нашу приверженность вежливости и уважению в нашей политике», — заявил он.

Со словами поддержки к Трампу также ранее обратились американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей и спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон.

О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление политика транслировалось в прямом эфире телеканалов. В соцсетях были опубликованы видео того, как Дональд Трамп с окровавленным ухом поднял кулак, чтобы продемонстрировать, что он в порядке. Позже он сам рассказал, что был ранен в правое ухо, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.

Секретная служба США позже заявила, что в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Стрелявший был ликвидирован.

Американский президент Джо Байден, в свою очередь, осудил подобные происшествия на политических митингах, так как, по его словам, в США нет места политически мотивированному насилию. Он порадовался тому, что Трамп жив и в безопасности. Также он заявил, что может поговорить с ним в ближайшее время.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.