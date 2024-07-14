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Спикер палаты представителей конгресса США призвал осудить нападение на Трампа

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 13 июля заявил, что молится за своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа.

«Мы молимся за президента Трампа и всех участников предвыборного митинга сегодня в Пенсильвании. Мы выражаем благодарность правоохранительным органам, которые оперативно отреагировали на происшествие», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Джонсон добавил, что этот «ужасающий акт политического насилия» на мирном предвыборном митинге должен быть решительно осужден.

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О выстрелах на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно ранее в этот день. Выступление политика транслировалось в прямом эфире телеканалов. В соцсетях были опубликованы видео того, как Дональд Трамп с окровавленным ухом поднял кулак, чтобы продемонстрировать, что он в порядке. Секретная служба США выясняет обстоятельства стрельбы.

The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря Трампа заявила, что экс-президент в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении.

В СМИ сообщили об одном погибшем при стрельбе на митинге. Чуть позже телеканал CBS заявил о смерти подозреваемого в стрельбе на митинге.

Американский президент Джо Байден в заявлении осудил подобные происшествия на политических митингах, так как в США нет места политически мотивированному насилию. Он порадовался тому, что Трамп жив и в безопасности.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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