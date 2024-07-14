Трамп прервал выступление в Пенсильвании из-за прозвучавших выстрелов

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп был вынужден прервать свое выступление в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания из-за, предположительно, прозвучавших выстрелов, сообщает 13 июля агентство Reuters.

Как отмечает агентство, выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире, которая была остановлена после раздававшихся звуков выстрелов.

На кадрах можно увидеть, как экс-президент США резко пригнулся и спрятался за трибуну после начала стрельбы. Телохранители бросились к Трампу, чтобы закрыть его от огня.

Также в соцсетях были опубликованы видео, как Дональд Трамп с окровавленным ухом поднял кулак, чтобы продемонстрировать, что он в порядке, после чего его увели к автомобилю.

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