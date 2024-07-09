Глава Белого дома, кандидат от демократической партии на предстоящих выборах Джо Байден не подходит на роль президента США. Об этом 9 июля написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Независимо от того, являются ли недостатки Байдена следствием отсутствия характера, или нераскрытых недугов, или просто старости, Америке и миру нужно больше, гораздо больше от президента», — написал он в своем блоге на портале Substack.

По словам Херша, доводы против продолжения президентства Байдена выходят за рамки вопроса о его здоровья. Например, политика президента США в разных частях мира обернулась «как политической, так и гуманитарной катастрофой», поскольку он вместе с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном спровоцировал конфликт на Украине и поддержали операцию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа.

Херш подчеркнул, что многие в Европе думают, что Россия не приняла бы решение о начале спецоперации, если бы США дали гарантии невступления Украины в НАТО. Кроме того, на данный момент, несмотря на слабый интерес Вашингтона, ведутся мирные переговоры по вопросу завершения конфликта. При этом судьба украинского лидера Владимира Зеленского в будущем неизвестна.

Описывая ситуацию с операцией Израиля в секторе Газа, Херш подчеркнул, что, по словам источника, Нетаньяху никогда не согласится на освобождение заложников в обмен на вывод израильских войск с территории анклава. Помимо этого, как отметил журналист, движущей силой в переговорах Израиля и ХАМАС является не Байден.

О том, что действующий глава Белого дома может выйти из президентской гонки, стали ходить активные разговоры после его дебатов 27 июня с экс-лидером США Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии началась паника после выступления Байдена.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы.

На следующий день газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Байден прошел медицинское обследование после неудачного выступления. В ходе встречи с соратниками американский президент заявил, что в последние дни проходил обследование, и подчеркнул, что с его здоровьем всё хорошо.

8 июля Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.