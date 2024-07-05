Сопоставимый Джо: кто может заменить Байдена в президентской гонке

Джо Байдену и его окружению не удается сбить волну обсуждений его возможного выхода из предвыборной гонки. В Белом доме убеждают: президент простыл и устал — лишь это и стало причиной его провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Тем не менее ясности относительно участия действующего главы США в выборах в американском обществе всё еще нет. Но и заменить его, по сути, могут немногие: самым высоким рейтингом обладает его же зам — вице-президент Камала Харрис, которую эксперты не видят фаворитом на фоне соперника от республиканцев. Кого еще называют претендентом от демократов, каковы их шансы на успех и что может измениться в американской политике в случае решения Байдена сойти с дистанции — в материале «Известий».

Байден снимается или нет

Обсуждение возможного снятия кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с участия в предстоящих выборах не стихает уже неделю. Это происходит на фоне общепризнанного провала демократа во время первых предвыборных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, которые состоялись 27 июня на телеканале CNN. Согласно опросу, проведенному организаторами мероприятия, 67% зрителей присудили победу Трампу против 33% у Байдена.

В прессе возникли панические настроения, а «синие» начали рассматривать возможность произвести замену текущего кандидата. Наибольшее внимание избирателей и его коллег по демократическому истеблишменту было приковано к состоянию здоровья президента и его способности исполнять обязанности следующие четыре года.

Во время частной встречи с губернаторами-демократами на этой неделе глава Белого дома заявил, что через несколько дней после дебатов прошел медицинское обследование на фоне простуды. В заключении говорится: лидер Соединенных Штатов здоров. Правда, по данным CNN, который ссылается на источники, на том же мероприятии Джо Байден сказал, что собирается больше спать, поэтому он не будет планировать мероприятия позже 20:00. После встречи губернаторы-демократы выразили поддержку президенту.

В то же время неназванные источники сообщили американскому телеканалу ABC News: глава государства в частном порядке дал понять, что следующие несколько дней станут определяющими в его решении продолжать президентскую гонку или сняться с нее. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что сообщение, опубликованное ABC News, ложное. Во время брифинга в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также опровергла информацию, что Байден планирует выйти из президентской гонки.

— Это абсолютная ложь. Мы спросили президента. <…> Президент сказал, что это не так, это абсолютная ложь. Это исходит непосредственно от него, — рассказала журналистам Карин Жан-Пьер.

Вскоре Байден даст интервью телеканалу ABC News, где с большой долей вероятности прокомментирует все слухи. У американского лидера также запланированы предвыборные митинги в двух «колеблющихся штатах» — Висконсине и Пенсильвании.

Тем временем десятки конгрессменов от «синих» рассматривают возможность составить коллективное письмо действующему президенту с требованием завершить гонку. Об этом со ссылкой на источник в Демократической партии написало агентство Bloomberg. В этом же сообщении говорится, что Байден начал активно связываться с влиятельными лицами в партии, в частности с лидером большинства в сенате Чаком Шумером и лидером демократов в палате представителей Хакимом Джеффрисом.

Между тем, по данным нового опроса The Wall Street Journal, экс-президент опережает Байдена на шесть пунктов — 48% против 42%. 80% респондентов же считают, что действующий глава государства слишком стар, чтобы баллотироваться.

Потенциальные кандидаты на замену Байдену

На фоне шумихи вокруг будущего кампании Байдена некоторые избиратели уже обозначили свои предпочтения в отношении потенциальной замены его фамилии в бюллетене.

Наиболее активно обсуждается кандидатура вице-президента США Камалы Харрис. Телеканал ABC News выделяет ее как вероятного главного претендента, опираясь на опрос Ipsos, проведенный в начале этой недели. Согласно ему, Харрис получила бы 42% голосов против 43% у Трампа. Другой опрос, уже от телеканала CNN, показывает 45% у нее и 47% у республиканца. Однако далеко не все согласны с этой кандидатурой: «Камала Харрис? Нет, она посмешище», — так в разговоре с «Известиями» ее оценивает независимый кандидат в сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре.

На повестке дня также стоит кандидатура губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, убежденного демократа по ряду национальных вопросов, включая экономику, иммиграцию и права женщин. Однако ввиду его недавнего заявления в поддержку Байдена и плохих рейтингов его выдвижение маловероятно. Рассматривают и губернатора от штата Мичиган Гретхен Уитмер, которой ранее пророчили выдвижение на президентских выборах 2028 года.

Другим потенциальным лидером от демократов может стать губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер, который активно критиковал Трампа за его крайне правую политику, подчеркивая при этом его судимость. Ходят разговоры и о губернаторе Кентукки Энди Бешире, в прошлом году он выиграл перевыборы в традиционно республиканском штате.

Наконец, ходят слухи и о возможном выдвижении бывшей первой леди США Мишель Обамы. Это мнение в том числе высказывали и представители республиканцев, включая конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин и сенатора Теда Круза.

Впрочем, неопределенность относительно итогового номинанта от Демпратии будет продолжаться недолго, считает первый замдекана факультета социальных наук НИУ ВШЭ Михаил Миронюк. «Или Байдена будут двигать дальше, или он снимается. Думаю, что это решение или принято, или будет принято в течение одной-двух недель», — полагает эксперт.

Стоит отметить, что далеко не все видят достойных кандидатов на замену Байдену. «У него деменция, он думает, что продолжает борьбу, но его могут снять, так как Демократическая партия США творит что угодно. Я не имею никакого понятия, кто его заменит. Я удивлена тому, что неопределенность продолжается так долго, но всё это указывает на то, какой бардак происходит сейчас в Белом доме. У нас большая страна и 350 млн граждан, а мы не можем найти лучший вариант, кроме этих двоих. У нас нет квалифицированного президента со времен убийства Джона Кеннеди, — сказала Диана Саре.

Шансы Трампа на победу в предстоящих выборах растут, и не факт, что возможная замена демократического кандидата поможет партии в борьбе с республиканцами. По данным опросов, Трамп опережает и Байдена, и всех обговариваемых потенциальных кандидатов на замену.

— Есть обоснованное мнение, что оба плохи. Но Трамп перешел в режим парового катка, его остановит, что называется, пуля. Ничего другого после решения Верховного суда у демократов против Трампа, кажется, не осталось. Трамп — это выражение недовольства, его результат — это не недоработка демократов, а как раз результат их действий. При прочих равных вряд ли есть кто-то, кто сможет его перебить, — считает Михаил Миронюк.

Как изменится курс США после выборов

Что касается внешнеполитического курса, в частности позиции по украинскому конфликту и взаимоотношениям с Россией, только Трампу приписывается возможность каким-либо образом повлиять на положение дел. Экс-президент неоднократно подчеркивал, что он будет делать всё возможное для деэскалации напряжения.

В России в целом серьезно относятся к словам кандидата от республиканцев, заявил 4 июля на пресс-конференции по итогам саммита ШОС президент РФ Владимир Путин. «Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирается это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим», — сказал Путин журналистам.

Демократы же едины в своем видении ситуации, поэтому любой потенциальный кандидат от «синих», в случае замены Байдена и победы на выборах, вероятнее всего, продолжит текущий курс Белого дома. Михаил Миронюк высказывает предположение, что ситуация может даже ухудшиться: «Думаю, будет ужесточение политики в отношении России».

Республиканцы собираются официально объявить о своем кандидате на национальном съезде партии 11 июля, и сюрпризов тут не ожидается. Демократы намерены выдвинуть претендента заочно, до своего съезда 19 августа в связи с законодательством штата Огайо, которое предусматривает регистрацию до 7 августа. Если этим выдвиженцем всё же окажется Байден, то следующие дебаты экс-президента и действующего главы государства состоятся 10 сентября. Выборы в США пройдут 5 ноября этого года.