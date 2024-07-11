Вице-губернатор Нью-Йорка призвал Байдена выйти из президентской гонки

Вице-губернатор Нью-Йорка Антонио Дельгадо призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки и освободить место для нового лидера. Об этом 10 июля он написал в соцсети X (бывш.Twitter).

По его мнению, Байден заслуживает вечной благодарности за политические достижения, однако он сомневается в способности нынешнего главы Белого дома провести успешную кампанию против экс-президента США Дональда Трампа.

«Байден может продемонстрировать свою силу и изящество, завершив президентскую кампанию и освободив место для нового лидера», — написал Дельгадо.

Он добавил, что демократам следует двигаться вперед с кандидатом, способным «вдохнуть новую жизнь» в американцев и победить в политической гонке.

В этот же день актер Джордж Клуни призвал ведущих представителей Демократической партии США — лидера демократов в сенате Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса и экс-спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси — попросить Байдена отказаться от президентской гонки.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 июля заявил, что Джо Байден не подходит на роль президента США, вне зависимости от источника его недостатков — возраста, болезней или черт характера. Доводы против продолжения его президентства выходят за рамки вопроса о его здоровье — народу нужно больше от главы Белого дома, чем то, что может обеспечить Байден.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

The Wall Street Journal 28 июня со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных предвыборных дебатов Байдена с Трампом в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что неудачное выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.