Актер Джордж Клуни призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки

Президенту США Джо Байдену стоит отказаться от президентской гонки из-за возраста для того, чтобы спасти демократию. Такое мнение выразил американский актер Джордж Клуни в своей статье для The New York Times, опубликованной 10 июля.

«За последние четыре года он выиграл множество битв, в которых оказался. Но единственная битва, в которой он не может победить, — это битва со временем. <...> Справедливо ли указывать на эти вещи? Так и должно быть. Это вопрос возраста. Ничего больше. Но и ничего, что можно было бы отменить. Мы не победим в ноябре с этим президентом», — говорится в колонке актера для газеты.

При этом Клуни подчеркнул, что не только он один так думает, но и сенаторы, конгрессмены и губернаторы. Он призвал ведущих представителей Демократической партии США — лидера демократов в сенате Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса и экс-спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси — попросить Байдена отказаться от президентской гонки.

«Джо Байден — герой; он спас демократию в 2020 году. Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году», — добавил актер.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Позднее, 8 июля, Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.