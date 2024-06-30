NYT узнала о желании спонсоров демократов насильно отстранить Байдена от выборов

Спонсоры Демократической партии обсуждают возможность отстранить американского лидера Джо Байдена из списка кандидатов в президенты страны против его воли на фоне неудачных для него дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило 30 июня издание The New York Times.

Спонсоры демократов были серьезно обеспокоены неудачным выступлением Байдена и задумались о том, как изменить ход предвыборной кампании. Некоторые из партии рассчитывают на то, что глава Белого дома самостоятельно откажется от участия в выборах.

«Постоянно нервничающие доноры Демократической партии оказались сильно обеспокоены, поскольку некоторые из самых богатых людей Америки выразили сочувствие из-за слабого выступления Байдена на дебатах и задумались о том, как изменить ход предвыборной гонки», — говорится в публикации СМИ.

Дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня в Атланте. Действующий президент Соединенных Штатов заявил, что справился хорошо.

В свою очередь, 28 июня телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

После дебатов в США Reuters провело опрос, в ходе которого выяснилось, что американские избиратели, которые ранее не могли сделать выбор между кандидатами в президенты страны Байденом и Трампом, теперь склонились к голосованию за республиканца.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных предвыборных дебатов Байдена с Трампом в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что неудачное выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.