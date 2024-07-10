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Сенатор-демократ предрек победу Трампа с большим отрывом на выборах президента

Сенатор Беннет: Трамп может победить с большим отрывом на выборах президента США
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Фото: TASS/АР/Rebecca Blackwell
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Экс-президент США Дональд Трамп может победить действующего американского лидера Джо Байдена с большим отрывом на выборах главы государства. Такое мнение выразил сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет 9 июля в эфире телеканала CNN.

«Дональд Трамп, я думаю, на пути к победе на этих выборах, и, возможно, победе с большим перевесом, и заберет с собой сенат и палату представителей», — сказал он.

Беннет отметил, что после «катастрофических дебатов» Байдена Белый дом не сделал что-либо для того, чтобы показать наличие плана для победы на выборах.

Неуводимый Джо: чего демократам будет стоить поражение Байдена на дебатах
Демпартия ищет замену президенту и не может найти

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего американского лидера. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

8 июля Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

Позднее, 9 июля, американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Джо Байден не подходит на роль президента США, вне зависимости от источника его недостатков: возраста, болезней или черт характера. Доводы против продолжения его президентства выходят за рамки вопроса о его здоровье — народу нужно больше от главы Белого дома, чем то, что может обеспечить Байден.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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