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Более 70% опрошенных американцев одобрили Харрис как замену Байдена на выборах

YouGov: 73% американцев одобряют Харрис как замену Байдена в президентской гонке
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Фото: REUTERS/Shelby Tauber
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Более 70% американцев одобряют кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис от демократов в качестве замены нынешнего главы государства Джо Байдена в предвыборной гонке. Эти данные следуют из опроса исследовательской организации YouGov, проведенного совместно с журналом The Economist, результаты были опубликованы 10 июля.

«Харрис, несомненно, является самым популярным выбором среди демократов и независимых избирателей, которые склоняются к Демократической партии: 73% полностью или в некоторой степени одобряют ее как замену Байдену, если он уйдет в отставку, что выше, чем у любого другого демократа, включенного в опрос», — говорится в материале.

При этом лишь 37% респондентов положительно относятся к вице-президенту США. Также 37% опрошенных имеют хорошее мнение о Байдене.

Кроме того, 48% американцев выразили мнение, что, если кандидатами на выборах останутся нынешний глава государства и бывший американский лидер Дональд Трамп, победит в президентской гонке последний. Представитель республиканцев имеет 41% положительного отношения среди опрошенных граждан США.

Исследование проводилось с 7 по 9 июля. В нем приняли участие 1620 взрослых американцев. Допустимая погрешность результата составила примерно 3%.

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Разговоры о том, что действующий глава Белого дома может выйти из президентской гонки, начались после его дебатов 27 июня с Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии началась паника после выступления Байдена. Сам он заявил, что останется в гонке. В своем письме демократам глава Белого дома заявил, что является самым квалифицированным кандидатом, способным победить Трампа.

9 июля экс-кандидат на пост президента США Талси Гэббэрд заявила, что Харрис не была компетентна в роли вице-лидера, а при победе Байдена есть реальный шанс, что она станет главой государства. Она указала, что все решения по внешней политике за Байдена принимают шеф Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а также бывшая первая леди Хиллари Клинтон. В случае победы Харрис ситуация не изменится, добавила Гэббэрд.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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